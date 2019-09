Jejum de 32 anos do Vitória na Luz é para quebrar no dia em que Sílvio faz 32 anos

Sílvio gostaria de quebrar o jejum de 32 anos de triunfos do Vitória de Setúbal na Luz, para o campeonato, no dia em que faz 32 anos. Para tal, os sadinos terão de derrotar o Benfica no sábado, na jornada sete.

"Seria uma prenda boa", assumiu o lateral da formação setubalense, esta quinta-feira, em conferência de imprensa. Ainda assim, Sílvio frisou que a equipa sabe que "será um jogo extremamente complicado".

O Benfica é uma "grande equipa, com jogadores muito rápidos na frente e técnicos no meio-campo". Para Sílvio, o principal perigo da equipa de Bruno Lage é mesmo "a qualidade dos jogadores".

O Vitória tem apenas quatro golos sofridos, mas também só marcou um. Não obstante, o internacional português considera que o Vitória de Setúbal tem argumentos para se bater com o Benfica.

"Também temos os nossos trunfos, temos vindo a defender muito bem e, se tivermos a calma necessária com bola, podemos conseguir um bom resultado. Temos estado muito bem a nível defensivo, falta-nos mais calma e qualidade quando temos a bola e na parte da finalização, começar a fazer golos. Vamos ver se quebramos o jejum de golos na Luz. Vai ser difícil, mas não impossível", projetou Sílvio.

Se não marca um, marcam os outros



Sendo um dos responsáveis pelo bom momento defensivo do Vitória, Sílvio terá pela frente, no sábado, a dupla de atacantes do Benfica, Seferovic e Raúl de Tomás. O espanhol ainda não marcou um único golo.

Ainda assim, Sílvio considera que "todo o cuidado é pouco", frente ao Benfica. "Se não marca o Raúl de Tomás, marca o Seferovic, que começou a marcar nos últimos jogos. Se não marca o Seferovic, marca o Rafa ou o Pizzi. Eles têm jogadores muito perigosos", avisou o defesa.

A consistência defensiva do Vitória será posta à prova no sábado, às 19h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Vitória de Setúbal terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.