Famalicão não pensa em ser o "Leicester português"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, não quer companhar o arranque promissor da sua equipa à campanha do Leicester City na época 2015/16, quando se sagrou campeão inglês.

"É muito difícil. São realidades totalmente distintas, contextos completamente opostos. Não vamos fazer comparações, cairíamos em cenários irrealistas. Da mesma que forma que conhecemos cada vez mais os adversários, os adversários também nos vão conhecer ainda mais, e vão tentar neutralizar-nos dentro da nossa ideia e filosofia", começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão à partida contra o Belenenses.

Apesar do arranque de sonho no campeonato, João Pedro Sousa garante que a equipa não se deixa deslumbrar pela liderança e deixa um elogio aos seus jogadores.

"Falei com os jogadores na viagem e estavam todos contentes. Dentro do balneário, ainda em Alvalade, e na viagem de regresso, ouvi uma palavra que me deixou muito feliz: Belenenses. Isto mostra a mentalidade da equipa", acrescenta.

O técnico diz que "o facto da nossa postura não ter mudado em contexto nenhum mostra" que todos estão a pensar na mesma forma dentro do Famalicão. "Os jogadores estão mentalizados, sabem as dificuldades que vamos encontrar. Isto é uma prova muito longa e sabem que o nosso verdadeiro objetivo ainda está muito longe de ser garantido. Estamos com os pés muito assentes na terra", disse.

Na próxima jornada, a liderança do Famalicão será testada pelo Belenenses, em casa, no sábado, às 21h30, um jogo que João Pedro Sousa não espera que seja fácil.

"É um adversário que vai ser seguramente complicado. Vamos ter de encontrar soluções diferentes. Temos de alterar comportamentos e dinâmicas, mas a ideia vai manter-se. É uma equipa competitiva que gosta de assumir o jogo, com um bom treinador que tem ideias arrojadas. Conheço bem o Pedro e sei que é um treinador de futebol de ataque e positivo", analisa.

O Famalicão recebe o Belenenses no próximo sábado, às 21h30, no Estádio Municipal de Famalicão.