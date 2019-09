Carlos Carvalhal. Vitória “é um prémio” para o Rio Ave

O treinador do Rio Ave considera que o triunfo em Alvalade para a Taça da Liga “é um prémio” para a equipa de Vila do Conde.

“É uma vitória muito boa, trocámos vários jogadores e não é fácil manter um padrão idêntico àquele que tínhamos, além de termos jogado com uma ligeira alteração no sistema. Infelizmente tivemos a lesão do Aderlan, mas o Júnio tem treinado naquela posição e esteve muito bem”, disse Carlos Carvalhal.

O técnico vila-condense acrescenta, em declarações à Sporttv, que “conseguimos ser pacientes mas devíamos ter sido mais para enervar o Sporting”.

“Não vou dizer se é justo, se não é justo, mas é um prémio para uma equipa que altera várias peças e não vem aqui jogar ao chutão para a frente. Tivemos personalidade e os jogadores deram excelente resposta”, referiu.

Antes, Carvalhal referiu “que o árbitro deu oito minutos de compensação, plenamente justificados, mas ao mesmo tempo quero dizer que as minhas equipas nunca fazem antijogo. É visível a contusão do Messias na cara. O meu guarda-redes não tem jogado, e estava com caibras. E na substituição que demorou mais a fazer eu estava a jogar com dez jogadores, não ganhada nada com isso. Mas os oito minutos foram plenamente justificados, e acho que é assim que deve ser.”

O Rio Ave ganhou 2-1 em Alvalade na primeira jornada da Taça da Liga.