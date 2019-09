Treinador do São Paulo demite-se antes de visitar o Flamengo

Alexi Stival, mais conhecido como Cuca, anunciou a saída do cargo de treinador do São Paulo, após a derrota caseira frente ao Goiás.

O experiente treinador de 56 anos anunciou a decisão em conferência de imprensa: “Estou a pensar mais no São Paulo do que em mim. Conversei com a direção, que me deu totais condições para trabalhar, e ela me entendeu. Senti que era o momento de sair. Esperei muito tempo para voltar ao clube e esperava sair com conquistas. Desejo sorte ao São Paulo".

Raí, da direção do São Paulo, também esteve presente na sala de imprensa, e assumiu responsabilidade pelo mau momento da equipa.

"A responsabilidade é compartilhada, e não é problema disso ou daquilo. Temos que continuar com o trabalho, e agradecemos a lealdade do Cuca neste período no comando da equipe. O Vagner Mancini é quem vai comandar a equipe contra o Flamengo”, explica.

Na próxima jornada, a equipa volta a ser orientada por Vágner Mancini, que também assumiu a posição após a saída de André Jardine, no início da época. O São Paulo é sexto classificado, com 35 pontos, menos 12 do que o líder Flamengo, e adversário da próxima jornada.

Ao longo da carreira, Cuca já passou pelo Avaí, Grémio, Goiás, Criciúma, Botafogo, Flamengo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos e Shandong Luneng, da China.