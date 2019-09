Real Sociedad vence Alavés com brilharete de Oyarzabal e Odegaard

A Real Sociedad venceu, esta quinta-feira, o Alavés, por 3-0, em casa, graças a uma primeira parte de luxo da equipa basca.

A formação de San Sebastián entrou a vencer aos 19' minutos, com um golo de Oyarzabal, que apenas precisou de encostar um passe genial de Martin Odegaard, jogador emprestado pelo Real Madrid.

Willian José fez o segundo, aos 32' minutos, assistido por Oyarzabal, que bisou na partida aos 41', de grande penalidade.

Com este resultado, a Real Sociedad subiu ao segundo lugar da La Liga, com 13 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid, mas com melhor diferença de golos.