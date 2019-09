PSG homenageia Pauleta com mural no Parque dos Príncipes

Pedro Pauleta foi homenageado, esta quinta-feira, pelo Paris Saint-Germain, com a inauguração de um mural no Estádio Parque dos Príncipes.

O antigo internacional português, hoje com 46 anos, foi um dos ícones do PSG antes do emblema ter sido comprado e se tornado um gigante do futebol francês. Pauleta chegou ao Paris Saint-Germain em 2003, e apontou 109 golos em 212 jogosdisputados, num total de cinco temporadas.

No PSG, conquistou três troféus: duas Taças de França e uma Taça da Liga.

Ao longo da carreira, Pauleta passou pelo Santa Clara, Operário lagoa, União Micaelense, Angrense, Estoril, Salamanca, Deportivo da Corunha, Bordéus e Paris Saint-Germain.