Juan Mata lança livro e doa 99% do dinheiro das vendas à caridade

Juan Mata lançou um livro sobre a sua carreira e comprometeu-se a doar 99% do dinheiro das vendas à Common Goal, uma organização não governamental (ONG) que combate problemas no futebol como o HIV, a desigualdade de género e o desemprego jovem.

O livro chama-se "Suddenly a Footballer: My Story". Em português, será algo como "De Repente, Futebolista: A Minha História". De acordo com a sinopse, a autobiografia fala sobre o dia-a-dia do médio espanhol no Manchester United, assim como a infância, os primeiros anos de carreira e os anos de glória em Espanha e Inglaterra, além das "personalidades que ajudaram a moldar a sua carreira".



As personalidades ligadas à Common Goal doam 1% dos seus salários a um fundo central. A ONG aloca os fundos a "organizações de alto impacto que usam o poder do futebol para fazer avançar os Objetivos Globais da Organização das Nações Unidas" (ONU).

Há vários agentes do desporto ligados à Common Goal, como Jurgen Klopp, Giorgio Chellini, Shinji Kagawa, Mats Hummels, Kasper Schmeichel, Serge Gnabry ou as norte-americanas Alex Morgan e Megan Rapinoe.