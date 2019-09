Jorge Jesus vence e mantém liderança no Brasil

O Flamengo, de Jorge Jesus, recebeu e bateu o Internacional de Portalegre, por 3-1, na madrugada desta quinta-feira, em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato brasileiro. Foi a oitava vitória seguida do Mengão, reforçando o recorde do clube, batido à sétima.

O jogo ficou mais fácil para o Flamengo logo aos 18 minutos, quando Bruno Vieira foi expulso. Na conversão da grande penalidade, Gabriel Barbosa, que desde que o treinador português assumiu o comando leva 18 golos em 18 jogos, abriu o marcador. Aos 44 minutos, novo cartão vermelho a um jogador do Inter, desta feita Paolo Guerrero. Contudo, ao minuto 49, Edenílson empatou.

A equipa de Jorge Jesus não cedeu e, aos 56 minutos, voltou a colocar-se em vantagem, por intermédio de De Arrascaeta. Bruno Henrique dissipou as dúvidas com o o terceiro golo do Fla, aos 74 minutos.

No final, Jorge Jesus homenageou os adeptos surdos-mudos do Flamengo, ao utilizar língua gestual para as câmaras, para dizer "Flamengo, I love you" ("Amo-te, Flamengo").

Com este resultado, o Flamengo passa a somar 48 pontos e mantém a vantagem de seis pontos sobre o Palmeiras, segundo classificado do Brasileirão, com 42. Além disso, alarga a vantagem sobre o Santos para 12 pontos. No entanto, estas duas equipas ainda não entraram em ação na 21.ª jornada.