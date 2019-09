Jogador do Nice suspeito de roubar relógio de 70 mil euros a companheiro

Ouve-se várias vezes falar de jogadores que oferecem relógios aos companheiros. Jogadores que roubam relógios são um caso mais raro. Lamine Diaby, do Nice, está sob a alçada de um processo disciplinar, por suspeita de ter roubado um relógio de 70 mil euros a Kasper Dolberg, segundo avança o jornal "L'Équipe".

O relógio de Dolberg sumiu, na segunda-feira, do balneário do Nice. Após investigação, os responsáveis do clube francês suspeitam que foi Diaby, avançado de 18 anos da formação, o responsável pelo desaparecimento.

Diaby, que regressou aos treinos em setembro, após lesão, será ouvido no âmbito do caso. Se o Nice concluir que é culpado, o internacional jovem por França arrisca uma pesada sanção, podendo até ser despedido.

Se Diaby veio da formação do Nice, Dolberg foi contratado, este verão, por cerca de 20 milhões de euros ao Ajax. O ponta-de-lança internacional dinamarquês leva três jogos e um golo marcado ao serviço da equipa francesa.