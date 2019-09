Internacional francês assina pelo Paris FC

O Paris FC, da segunda divisão do futebol francês, anunciou a contratação de Jérémy Ménez, a custo-zero.

O ponta-de-lança de 32 anos estava sem clube após terminar contrato com o América, do México, que representava desde 2017. Ménéz assina um contrato válido por uma época com o clube parisiense.

O avançado, que conta com duas ligas conquistadas, foi internacional em 24 ocasiões. Formado no Sochaux, passou pelo Mónaco, Roma, Paris Saint-Germain, AC Milan, Bordéus e Antalyaspor, antes de rumar ao México.