Eibar impõe segunda derrota consecutiva ao Sevilha de Lopetegui

O Sevilha perdeu, esta quinta-feira, em casa do Eibar, por 3-2, depois de estar a vencer, ao intervalo, com dois golos de vantagem.

Ocampos fez o primeiro, aos 11' minutos, e Óliver Torres, ex-FC Porto, dilatou a vantagem, aos 33' minutos. Tudo parecia encaminhado para o regresso às vitórias do Sevilha, que perdeu a última jornada com o Real Madrid, mas uma segunda parte de sonho da equipa basca retirou os pontos à formação do Sevilha.

Orellana, de penálti, reduziu, aos 65' minutos, Pedro Leon empatou, aos 77' minutos, e José Angel, ex-FC Porto, marcou o golo da vitória, aos 82' minutos.

O Sevilha somou a segunda derrota consecutiva e termina a jornada no sétimo lugar, com os mesmos 10 pontos, a quatro do líder Real Madrid.