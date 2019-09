AC Milan desperdiça vantagem e perde em Turim

O Torino recebeu e venceu o AC Milan, por 2-1, com uma reviravolta no marcador na segunda parte.

Rafael Leão foi titular pela segunda vez na equipa "rossonera", depois de ter jogado na derrota contra o Inter de Milão. O jogo começou de feição para a equipa visitante, que entrou a marcar aos 18' minutos, com golo de Piatek, através de uma grande penalidade.

Na segunda parte, a grande figura do Torino voltou a fazer estragos: Belotti marcou ao 72' e 73' e deu a vitória à equipa da casa.

Com este resultado, o AC Milan continua na segunda metade da tabela, no 13º posto, com seis pontos. Já o Torino sobe aos lugares europeus, ao sexto lugar, com 9 pontos.