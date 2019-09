Hamilton não precisa da ajuda de Bottas para ser campeão

Lewis Hamilton acredita que não precisa do companheiro de equipa na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, para voltar a ser campeão do mundo de Fórmula 1.

"Pessoalmente, não acredito que precise da ajuda dele. Essa nunca foi a minha filosofia. Quero fazer o trabalho por minha conta. Nunca pedi que ele me ajudasse e mesmo olhando para o ano passado [em que Bottas foi obrigado a sacrificar-se para ajudar Hamilton], detestei essa experiência e desejei não estar nessa posição", referiu o piloto britânico, em conferência de imprensa.

Hamilton fazia a antevisão do Grande Prémio de Sochi, na Rússia. Há um ano, na mesma prova, Bottas cedeu a sua posição a Hamilton, para que este ganhasse a corrida, quando disputava o Mundial com Sebastian Vettel (Ferrari).

Agora, Hamilton chega a Sochi em posição algo delicada, dado que a Ferrari venceu os três últimos Grandes Prémios e a Mercedes precisa de voltar a impor a sua autoridade. Contudo, o vigente campeão e atual líder do Mundial não quer fazê-lo em detrimento de Bottas:

"Não creio que precise da ajuda de quem quer que seja para fazer um trabalho que sei que posso fazer. Exceto da minha equipa, que me ajuda a fazer um trabalho melhor durante todo o fim de semana."

Lewis Hamilton lidera o Mundial de pilotos de Fórmula 1, com 296 pontos. Em segundo, está Bottas, com 231. Charles Leclerc (Ferrari) e o Max Verstappen (Red Bull) estão empatados com 200 pontos, embora o monegasco surja em terceiro e o holandês em quarto. A fechar o "top-5", está Vettel, com 194 pontos.