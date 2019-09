Dani Sordo conta ficar na Hyundai em 2020

Dani Sordo está a contar ficar na Hyundai, apesar dos rumores de uma possível mudança para a Toyota, na próxima época do Mundial de Ralis (WRC). Em entrevista ao portal "Motorsport", o piloto espanhol, de 36 anos, garantiu que se sente bem na equipa sul-coreana.

"Tenho uma relação muito próxima com a Hyundai. Sinto-me muito bem com as pessoas, respeitam-me muito, têm-me em consideração em tudo. Estou feliz com Andrea Adamo [diretor da Hyundai], ele é sempre sincero. Se temos um problema, posso insultá-lo, mas depois tomamos um café e fica tudo resolvido", explicou.

É por isso, e porque não teve qualquer proposta, que Sordo não considera uma mudança para a Toyota, pelo menos por enquanto: "Se o Tommi [Makinen, chefe de equipa da Toyota] me quiser mesmo, tem de me dizer. Adamo veio ter comigo e disse-me: 'quero-te'."

O amor de Sordo por Adamo é mútuo, conforme o diretor da Hyundai demonstrou, também em entrevista à "Motorsport": "Não vejo ninguém melhor que ele."