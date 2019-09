​Estado regista (pela primeira vez) excedente de 400 milhões até agosto

O excedente das administrações públicas fixou-se em 402 milhões de euros até agosto, o que acontece pela primeira vez neste período. Trata-se de uma melhoria de 982 milhões de euros face a 2018, com a receita a crescer 4,6%, informou esta quinta-feira o Ministério das Finanças.



Num comunicado que antecede publicação da síntese de execução orçamental, o Ministério das Finanças indica que "a execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) até agosto registou uma melhoria de 982 milhões de euros face a 2018, atingindo pela primeira vez neste período um saldo positivo de 402 milhões de euros".

A melhoria do saldo é explicada por um crescimento da receita de 4,6% e da despesa de 2,7%.

No comunicado, o Ministério das Finanças adianta que "o valor do saldo orçamental em contabilidade pública [a que é tida em conta na síntese de execução orçamental] é beneficiado por efeitos que não têm impacto no apuramento em contas nacionais, na ordem dos 400 milhões de euros".

Receita fiscal aumenta 1.241 milhões até agosto

A receita fiscal do subsetor Estado aumentou 1,2 mil milhões de euros em impostos até agosto, face ao período homólogo, impulsionada sobretudo pelo IVA, indica a Síntese de Execução Orçamental.

"Nos primeiros oito meses do ano a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 1.241,3 milhões de euros (+4,4%) face ao período homólogo, maioritariamente explicado pela evolução da receita de IVA", refere a Direção Geral do Orçamento (DGO).

Em termos acumulados, a receita fiscal totalizou 29.239 milhões de euros até agosto.