Edmundo: "Não é todos os dias que surge um João Félix para abrir o livro"

Edmundo pede paciência aos adeptos do Benfica na hora de julgar a equipa e, em entrevista a Bola Branca, ressalva que "nem todos os dias surgem jogadores como o João Félix que abrem o livro e de um momento para o outro as coisas resultam".

"A nação benfiquista é exigente, querem ganhar por quatro ou cinco, mas no futebol nem sempre é possível e os adeptos têm de ter paciência", apela.

O antigo jogador do Benfica esteve na Luz a assistir ao jogo com o Vitória de Guimarães e destaca, ainda, a qualidade do adversário como outro fator que condicionou a exibição da equipa de Bruno Lage. O treinador reagiu em campo aos assobios dos adeptos, com um gesto em que pedia calma. Apelo reforçado por Edmundo, que considera que "não se pode por em causa o que Bruno Lage tem feito".