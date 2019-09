Benfica B vence na primeira jornada

O Benfica B venceu o Hertha Berlim por 2-1 na estreia da International Premier League Cup.

Na primeira jornada da prova para equipas Sub23, os alemães foram os primeiros a marcar, por Daishawn Redan, na marcação de uma grande penalidade.

Os jovens encarnados deram a volta ao marcador no último quarto de hora da partida, com golos de Pedro Henrique, também de penálti, e Kevin Csoboth, no primeiro minuto de descontos.

Jogos

Newcastle United - BENFICA 22/11/2019, 19h00, Whitley Park

Blackburn Rovers - BENFICA 25/11/2019, 19h00, Lancashire FA