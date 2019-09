Artes, espetáculos, vinhos e... Leonardo DiCaprio

Há sete anos que a FEA celebra, por ocasião do Dia Europeu das Fundações e dos Doadores (comemorado a 1 de outubro), o seu Dia Aberto, para dar a conhecer, através de “um conjunto de atividades lúdicas, informativas, pedagógicas e artísticas, os seus projetos e as equipas que cumprem diariamente a missão desta instituição, criada por Vasco Eugénio de Almeida há 56 anos”.

Uma missão que, desde 1963, procura promover “o desenvolvimento sustentado da região de Évora nas áreas social, cultural, educativa e espiritual, explorando para isso todo o património agrícola e vitivinícola legado”, acrescenta a FEA.

O que fazer nos próximos quatro dias?

Se aprecia exercício físico, esta é uma iniciativa para si. Esta quinta-feira (dia 26), o Dia Aberto arranca às 20h30 com a tradicional corrida pela história da família Eugénio de Almeida. Ao exercitar o corpo vai estar também a alimentar a mente, num percurso que o vai levar pelos diferentes pontos da cidade de Évora que marcam a história desta família.

Na sexta-feira (dia 27), a comunidade escolar é convidada a participar em jogos e a descobrir os diferentes espaços da FEA. E se é fã de Leonardo DiCaprio vai poder visionar o documentário em que é protagonista. “Before the Flood”, é o titulo desta obra que acompanha o percurso do ator pelo mundo, discutindo o aquecimento global com políticos, cientistas e outros especialistas. Um tema no topo da atualidade, dado que esta semana chegou ao fim, em Nova Iorque, a Cimeira da Ação Climática convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Um Speed Dating Ciência e Arte, uma oficina de jogos musicais para famílias e uma sessão de Puzzle Room, completam o programa do dia.

Para quem tem disponibilidade apenas no fim-de-semana, pode começar o sábado (dia 28), a participar numa das várias visitas guiadas. O Jardim das Casas Pintadas ou a Coleção de Carruagens, são dois locais a não perder, sem esquecer a Torre do Sertório, o ponto mais elevado da cidade, que vai estar aberta, o que acontece uma vez por ano. É de aproveitar.

Uma prova de vinho na Adega da Cartuxa, ações de voluntariado e visitas breves à exposição Studiolo XXI – desenho e afinidades, são outras atividades a ter em conta. Às 21h30, no Pátio de Honra do Centro de Arte e Cultura, tem lugar um cineconcerto, no qual K. Wölf e Orla tocam ao vivo com o filme De manhã à meia-noite, de Karl Heinz Martin. A noite termina a altas horas com a realização de um after-hours no pátio interior do Centro de Inovação Social.

Para fechar as celebrações do Dia Aberto, entre outras iniciativas, o domingo (dia 29), reserva uma visita comentada ao Conjunto Arqueológico da Herdade das Murteiras e visitas guiadas com os diferentes curadores, Nuno Faria e Fátima Lambert, às exposições do Centro de Arte e Cultura.

Motivos não faltam para celebrar o papel da Fundação Eugénio de Almeida na vida da cidade Património Mundial. Outra característica aliciante: é tudo gratuito.