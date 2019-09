Os possíveis sucessores de Keizer e Pontes no Sporting

Veja mais: "Só Mourinho poderá salvar o Sporting"

Paulo Andrade sugere auto análise a Frederico Varandas

Varandas e Pontes: caminhos da crise vão dar a Alcochete A saída de Marcel Keizer do Sporting e a sua substituição por Leonel Pontes, dos sub-23, não correu bem, até agora. Os resultados têm sido negativos e a saída do treinador interino é forte possibilidade. Neste sentido, urge saber quem são os alvos de Frederico Varandas, para substituir Leonel Pontes e garantir estabilidade. Saiba alguns dos nomes possíveis ou que já foram apontados ao banco dos leões.

Abel Ferreira é o nome avançado pelo jornal "O Jogo". Frederico Varandas já terá feito uma primeira proposta, que esbarrou na relutância do PAOK, que este verão pagou 2,5 milhões de euros ao Braga para contratar o treinador português. Os leões pretendem fechar negócio até à pausa de outubro para as seleções. Abel Ferreira veria com bons olhos o regresso ao Sporting, que representou enquanto jogador durante vários anos e onde já treinou a equipa B e os juniores entre 2011 e 2014. No Braga, Abel bateu três recordes: a maior pontuação (74) e maior número de vitórias (24) de sempre, no campeonato, e maior número de golos (101) em todas as competições.

Pedro Martins está a ser apontado ao Sporting pelo "Record". O atual treinador do Olympiacos, que já fez trabalhos de destaque no Marítimo e Vitória de Guimarães, está no primeiro lugar do campeonato grego e, na Liga dos Campeões, acaba de empatar o Tottenham. Desempenho que terá atraído o interesse do Sporting, até logo após a saída de Marcel Keizer. O técnico, de 49 anos, poderá encontrar, neste panorama, a sempre invejada porta de entrada para um grande.

Silas está sem clube desde que deixou o Belenenses SAD e é, agora, apontado ao Sporting, pelo "Record". O antigo jogador, de 43 anos, surpreendeu nas duas primeiras épocas no Belenenses. Apresentou sempre bom futebol, sem medos, e levou os azuis, primeiro, ao 12.º e, depois, ao nono lugares do campeonato.

A carteira de Frederico Varandas tem a fotografia de mais dois espanhóis. O primeiro é Quique Setién, de 60 anos, que na última época orientou o Bétis de Sevilha. Treinador da escola de Pep Guardiola, de bola no pé e pendor ofensivo, tem um estilo que agradará à direção do Sporting, visto que a contratação de Keizer, no ano passado, já foi nesse sentido. Setién levou o Bétis a sexto lugar da Liga espanhola, na primeira época, mas não terminou a segunda. Chegou a ser apontado ao Barcelona, na temporada passada. O "Record" diz que agrada aos leões.

O espanhol Eusebio Sacristán, de 55 anos, foi o primeiro nome a ser associado ao interesse do Sporting, pela "Radio Marca". Com mais de 100 jogos na Liga espanhola, o antigo jogador já treinou na Liga Europa, com a Real Sociedad, em 2017/18. Sacristán foi adjunto de Frank Rijkaard no Barcelona, entre 2003 e 2008, antes de arrancar a carreira como técnico principal. Passou pelo Celta de Vigo, Barcelona B e Real Sociedad. Na última temporada, orientou o Girona, cuja descida de divisão não conseguiu evitar.

O segundo espanhol é Aitor Karanka, antigo adjunto de José Mourinho. O técnico de 45 anos está sem clube, desde que deixou o Nottingham Forest. Antes disso, subiu o Middlesbrough à Premier League. O currículo ainda não é extenso, mas Karanka é um nome sonante, pela ligação a Mourinho e por ter sido internacional espanhol. Pelo Real Madrid, como jogador, venceu três Ligas dos Campeões. Segundo o "Record", agrada à direção do Sporting, para suceder a Keizer.

Outro adjunto de Mourinho é Rui Faria, apontado pela "Sport TV" à sucessão de Keizer. O português, de 44 anos, treina atualmente o Al Duhail, do Catar, naquela que é a sua primeira experiência como treinador principal. O clube de Doha está no quarto lugar do campeonato.

Num plano bastante mais improvável, mas porque não se deve dizer nunca, há o próprio José Mourinho. O treinador português não treina desde que foi despedido pelo Manchester United, a meio da temporada passada. Embora os últimos anos da carreira não tenham estado ao nível dos primeiros, o palmarés fala por si: duas Ligas dos Campeões, por FC Porto e Inter de Milão, campeão em Portugal, Inglaterra, Espanha e Itália, e muitos mais títulos, num total de 25. E só tem 56 anos, pelo que tem muita margem de progressão. Certo é que é, ou já foi, um dos melhores do mundo. O antigo atleta Dionísio Castro, lenda do clube, afirmou, em entrevista a Bola Branca, que "só Mourinho poderá salvar o Sporting".

Quem também é um treinador livre é Pedro Caixinha, que foi despedido do Cruz Azul. Antes de sair, o técnico luso, de 48 anos, conquistou a Taça Apertura e a Supertaça MX, o que o tornou o primeiro treinador a vencer os quatro principais títulos do futebol mexicano - além dos dois já mencionados, Caixinha já tinha vencido a Liga Clausura e o campeonato mexicano (mais a Taça Apertura) quando passou pelo Santos Laguna. Importa, também, referir que Caixinha tem experiência de Sporting, uma vez que foi observador para Fernando Santos e, depois, adjunto de José Peseiro. Além disso, tem larga experiência internacional, com passagens por Grécia, Roménia, Catar e Escócia.

Ivo Vieira foi sondado pelo Sporting para suceder a Keizer, segundo o "Correio da Manhã". De acordo com aquele jornal, o treinador do Vitória de Guimarães, de 43 anos, terá mostrado "recetividade" para trocar o Berço por Alvalade. Ivo Vieira levou o Moreirense à sua melhor temporada de sempre, com um sexto lugar no campeonato, e esta época já apurou o Vitória para a fase de grupos da Liga Europa.

Miguel Cardoso está sem trabalho, agora que foi despedido do AEK, após seis jogos. O técnico da Trofa, de 47 anos, teve uma temporada fantástica no Rio Ave, na sua primeira experiência como treinador principal, com a obtenção do quinto lugar. Porém, desde então, tem somado despedimentos: Nantes, Celta de Vigo e, agora, os gregos do AEK. Ainda assim, em Portugal, poderá voltar a prosperar, para não falar que tem um estilo de jogo atrativo, "à grande".

O "Record" aponta o nome de Rui Jorge ao Sporting. O selecionador nacional de sub-21 tem emprego, mas é antigo internacional português e jogador do clube, que representou durante sete anos, e foi vice-campeão da Europa de sub-21 em 2015. Além disso, tem hábito de colocar as seleções jovens de Portugal a jogar bom futebol. Este seria o seu primeiro trabalho como treinador principal de clubes.

O antigo selecionador nacional Luiz Felipe Scolari pode voltar a Portugal via Sporting. O nome é apontado pela "Sport TV". O técnico brasileiro, de 70 anos, acaba de ser despedido do Palmeiras, após uma derrota frente ao Flamengo, de Jorge Jesus, que culminou uma série de maus resultados. No ano passado, levara o Verdão à conquista do título de campeão do Brasil. No verão passado, Felipão revelou que tinha recebido um convite do Sporting, então provisoriamente liderado por Sousa Cintra, para suceder a Jesus, mas que não podia aceitar naquela altura. Este pode ser o "timing" certo, caso Varandas estenda o convite.

No plano internacional, entre os treinadores sem clube, há vários nomes interessantes, embora alguns possam ser pura utopia. Claudio Ranieri, que foi campeão inglês com o Leicester, deixou a Roma na última época, depois de ter levado a equipa agora treinada por Paulo Fonseca ao sexto lugar da Serie A, com apuramento para a Liga Europa. Na vitrina, tem, também, duas Taças de Itália, um campeonato francês, uma Taça do Rei (Espanha) e uma Supertaça Europeia. Ranieri era o treinador de Pedro Madeira Rodrigues, candidato às eleições que Frederico Varandas venceu. Laurent Blanc já não treina desde que deixou o Paris Saint-Germain, em 2016, o que até poderia ajudar o Sporting a atraí-lo com um projeto ambicioso. O técnico francês, de 53 anos, foi o último treinador minimamente unânime do PSG, com que venceu quatro campeonatos, duas Taças, três Supertaças e três Supertaças. Além disso, levou o Bordéus a um "triplete" interno em 2008/09.

Luciano Spaletti pode parecer, à primeira vista, um nome impossível, mas já treinou o Zenit, pelo que não é tão utópico assim. O antigo treinador de Roma ou Inter de Milão tem um currículo recheado de taças de Itália e ainda acumulou dois campeonatos, uma Taça e duas Supertaças na Rússia.

Arsène Wenger está "desesperado por voltar a treinar" e o Sporting poderia aproveitar-se disso. O antigo treinador do Arsenal, clube onde passou mais de 20 anos, tem mais de 20 títulos na carreira, com especial destaque para três conquistas da Premier League. Também chegou a ser campeão francês pelo Mónaco, em 1987/88. Domenico Tedesco é um treinador alemão jovem (33 anos) já com experiência em grandes palcos. Na primeira época no Schalke 04, 2017/18, levou os mineiros a um surpreendente segundo lugar da Bundesliga. Santiago Solari teve a primeira experiência como treinador principal no Real Madrid, na última época, quando substituiu o despedido Julen Lopetegui. A experiência correu bastante mal, mas a verdade é que Solari foi o único, entre Lopetegui e o regressado Zidane, a conseguir potenciar o maior jovem talento "merengue", o brasileiro Vinícius. Além disso, tem experiência nas camadas jovens, pelo que se enquadra perfeitamente numa perspetiva de potenciamento das pérolas de Alcochete.