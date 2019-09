A importância da imagem em debate nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social da Igreja

“O Impacto da Imagem” vai ser o tema das próximas Jornadas de Comunicação Social da Igreja, “um tempo de aprendizagem e troca de experiências”.

Vão decorrer em Fátima esta quinta e sexta-feira. É uma iniciativa organizada pelo Secretariado das Comunicações Sociais em parceria com a Rede Mundial de Oração do Papa.

Estas jornadas têm “como primeiro objetivo serem um tempo de encontro entre todas as pessoas que trabalham em comunicação social da Igreja, sendo que, pela segunda vez, fazemos esta parceria com a Rede Mundial de Oração do Papa e, portanto, tentámos associar dois tipos de jornadas: uma mais teórica e uma mais prática, fazendo um único tempo de encontro, em que temos espaço para aprender alguma coisa”, afirma a Diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja, Isabel Figueiredo.

A imagem é cada vez mais poderosa em termos de comunicação e, por isso, estas Jornadas vão falar sobre a rede social Instagram.

Comunicar pela imagem coloca muitos desafios, “porque, se por um lado há aquela velha máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras, e apesar de nós continuarmos a defender a importância da própria palavra, porque ela nunca desaparece, ela vale por si própria, nós achamos que podemos também comunicar assim. E procurámos desta vez aperfeiçoarmo-nos nesta questão do Instagram”, sublinha esta responsável.

Por isso, estão previstos workshops, em que todos os participantes serão convidados a “tentar fazer, produzir algum tipo de trabalho em termos de comunicação social”.

“Nós queremos estar onde se faz comunicação social e onde se chega ao maior número possível de pessoas. Também temos sempre este cuidado de trabalhar para os mais novos e, portanto, procuramos estar atentos àquilo que os mais novos estão a fazer e a consumir. Acreditamos que se trabalharmos esta forma de comunicar, estamos a prestar um bom serviço”, admite esta responsável que é também Diretora de conteúdos religiosos do Grupo Renascença Multimédia.

Reconhece que “no nosso horizonte, em termos de comunicação, nunca podemos deixar de pensar que o país se está a preparar para receber as Jornadas Mundiais da Juventude e que comunicar com os jovens dentro e fora é fundamental”.

Isabel Figueiredo diz que há até exemplos de boas práticas nesta matéria na Igreja. E dá como exemplo “o trabalho que a Santa Sé faz em termos de comunicação, um trabalho exemplar que tem feito”. Nesse sentido, desafia os participantes a assistirem à palestra de Monsenhor Lucio Adrian Ruiz, Secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé.