Conceição elogia “miúdos com qualidade"

O treinador do FC Porto destaca o onze cheio de jovens e o valor demonstrado na partida contra o Santa Clara para a Taça da Liga. No final da partida, Sérgio Conceição disse estar “muito satisfeito”.

“Era importante o coletivo funcionar e era normal com nove jogadores novos, que não têm tido tantos minutos. quererem mostrar de forma individual e isso não aconteceu. Tivemos momentos de grande qualidade, mas com sempre com dinâmica coletiva e respeitando a estratégia. Os jogadores estão de parabéns”, referiu em declarações à Sporttv.

O técnico dos dragões reforça que os azuis e brancos começaram “com nove jogadores diferentes e a maior parte são miúdos com qualidade que provaram que têm qualidade para estar no plantel do FC Porto”.

Conceição reforçou que tem “confiança total” em todo o plantel. “Os jogadores mostraram a sua qualidade técnica ao serviço do coletivo e isso não é fácil.”

O FC Porto venceu o Santa Clara por 1-0 na primeira jornada da Taça da Liga.