​Falta de dados sobre incêndios é “incompreensível”, diz presidente do Observatório Técnico Independente

No dia em que cumpre um ano de mandato, o presidente do Observatório Técnico Independente da Assembleia da República para o acompanhamento dos incêndios, Francisco Castro Rego, queixa-se de falta de informação.



Em declarações à Renascença, Francisco Castro Rego lamenta não ter acesso aos principais planos do Governo para a reforma do sistema, na sequência da tragédia de 2017.

O presidente do Observatório diz não compreender porque razão o Governo, e algumas entidades, não aceitam a ajuda destes peritos.

“Eu não quero puxar dos galões do Observatório, mas são dez elementos com formação diversa muito qualificada nas várias áreas. Portanto, eu julgo que a contribuição em pareceres e recomendações que o Observatório possa dar só podem ser úteis para o desenvolvimento do sistema, e penso que é incompreensível esta falta de informação, que não consigo justificar.”

Francisco Castro Rego diz que ao longo deste ano de mandato, o Observatório produziu sete notas informativas temáticas e três relatórios, e que, no geral, tem tido uma boa relação com quase todas as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios.

O problema está nas entidades com real poder para mudar o sistema, nomeadamente a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais (Agif), criada pelo primeiro-ministro para reformar todo o sector.

“Aquilo que apontamos é que nalguns sectores mais nevrálgicos, mais estratégicos e mais fundamentais do sistema, corporizado no Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais, tem havido, nomeadamente por parte da Agif alguma relutância em partilhar informação, e pedir recomendações e pareces à Assembleia e em particular ao Observatório. Essa sim é a razão da nossa frustração”, afirma Francisco Castro Rego.

O mandato deste Observatório irá prolongar-se até ao final deste ano.