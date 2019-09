​Debate bullying imobiliário. Uma inquilina sem-abrigo aos 79 anos e proprietários "loucos com grandes incentivos à especulação"

“A senhora não sabe ler nem escrever e vive na zona do centro histórico, junto à Graça. O que é que aconteceu: o proprietário, que é uma empresa imobiliária, moveu um processo contra ela denunciando-a como ocupante no tribunal. O prédio está todo em obras, não vive lá ninguém. Ela vivia sob obras constantes e ele destruiu a caixa do correio e a campainha. Ela tem muitas queixas crime contra o proprietário e vivia já com medo de abrir a porta. Ela nunca foi convocada pelo tribunal sobre um processo que tinha a decorrer contra ela como sendo uma mera ocupante.”

Rita Silva começa por dizer que são “muitas as pessoas”, sobretudo idosas, que procuram auxílio junto do coletivo, porque estão a ser “empurradas” para fora das casas pelos senhorios "loucos" com os possíveis lucros de um novo contrato.

A presidente da junta de freguesia da Misericórdia, no coração de Lisboa, considera que a anterior Lei do Arrendamento, conhecida como “Lei Cristas” (que entretanto foi alterada), “trazia mecanismos novos que facilitavam o despejo das pessoas”.

“Inquilinos com contrato vitalício, a lei tinha uma cláusula que previa a mudança para o novo contrato. Muitas pessoas não sabiam ler nem escrever, muitas não percebem o que aquilo quer dizer, meteram a carta numa gaveta e, passado um ano, receberam uma carta do senhorio a dizer que tem ‘X’ tempo para deixar a casa”, explica Carla Madeira.

A mudança da lei, associada ao crescimento do turismo, tornou aquelas zonas do centro histórico “mais apetecíveis e incentivou o despejo, nomeadamente das pessoas idosas”. A nova lei, de 2019, protege as pessoas idosas, com mais de 65 anos (com contratos superiores a 20 anos) ou 60% de incapacidade, sublinha.

Rita Silva, do Coletivo Habita – Associação pelos Direitos à Habitação e à Cidade, defende que é preciso fazer mais para proteger os inquilinos e defende “uma mudança mais abrangente da lei”, para travar a “onda especulativa que galga pelas nossas cidades de uma forma tão forte”.

“A intervenção tem que ser mais complexa e mais profunda. Do nosso ponto de vista, é preciso acabar com alguns dos grandes incentivos à especulação que estão a provocar esta onda de preços fenomenal, que faz com que os proprietários fiquem loucos: vistos Gold, isenções dos fundos de investimento, residentes não-habituais, diminuir apartamentos turísticos".

Carla Madeira destaca o facto de a Câmara de Lisboa estar a colocar limites ao alojamento local. A decisão foi tardia, reconhece, mas deu muito trabalho a conquistar. Foi preciso existir uma maioria parlamentar para as câmaras poderem atuar, sublinha.

O Coletivo Habita defende que, além de limitar, é preciso “diminuir” os apartamentos turísticos no centro histórico, porque “é demasiado aquilo que existe”.

Rita Silva fala de um “efeito perverso da nova lei”: o alojamento local está a alastrar a outras zonas da cidade e faz aumentar o preço das casas. Por isso, reforço, temos que “acabar com coincentivos à especulação imobiliária”.