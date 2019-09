Cocaína apreendida no aeroporto de Lisboa dava para mais de 132 mil doses

A Polícia Judiciária deteve, nos últimos dias, três cidadãos estrangeiros e um português suspeitos de tráfico de droga. A cocaína apreendida nas malas de viagem daria para 132.500 doses individuais.

“Na sequência de informação recolhida no âmbito de uma investigação em curso, foi possível apurar que dois dos agora detidos iriam desembarcar no Aeroporto Internacional de Lisboa, provenientes de um país da América do Sul, transportando consigo, em malas de viagem, elevada quantidade de cocaína”, avança o comunicado enviado à redação.

Na sequência desta detenção, as autoridades localizaram e detiveram em Lisboa outros dois indivíduos que eram os destinatários da droga.

Os detidos, três homens e uma mulher - com idades entre os 20 e os 51 anos -, já foram presentes a primeiro interrogatório.