Plácido Domingo retira-se da Met Opera após acusações de assédio sexual

Plácido Domingo retirou-se oficialmente das produções da The Metropolitan Opera, em Nova Iorque, com quem mantinha uma relação profissional desde 1968.

A estrela de ópera não vai desempenhar o papel de Macbeth na produção da “Met” do clássico de Giuseppe Verdi, como estava agendado, nem voltará a pisar os palcos das produções da companhia no futuro.

"A Metropolitan Opera confirma que Plácido Domingo concordou em retirar-se de todas as apresentações futuras no Met, com efeito imediato", disse um porta-voz em comunicado.

"O Met e o Sr. Domingo concordam que ele tinha de se afastar. O Met não tem mais comentários no momento”.

A obra “Macbeth” abria esta quarta-feira, com o tenor no papel principal. Em novembro, iria ainda atuar em quatro datas na peça “Madama Butterfly”.

"Embora tenha fortemente contestado as recentes alegações feitas a meu respeito, e estou preocupado com este clima em que as pessoas são acusadas sem o devido processo, após reflexão, acredito que a minha participação nesta produção de Macbeth desviaria a atenção do trabalho árduo dos meus colegas, tanto no palco, como nos bastidores ", disse Domingo em comunicado.

"Estou feliz que, aos 78 anos, tenha tido a oportunidade de cantar o maravilhoso papel no ensaio geral de 'Macbeth', que considero a minha última apresentação no palco do Met. Estou grato a Deus e ao público pelo que me permitiram concretizar aqui, na ópera do Metropolitan”, acrescentou.

O espanhol é acusado de assédio sexual por nove mulheres, entre as quais, oito cantoras e uma bailarina.

As mulheres terão sido assediadas no início da sua carreira. O tenor tê-las-á pressionado a ter relações sexuais em troca de cargos e punido profissionalmente as que se recusavam e travavam os seus avanços, relatou a AP, em agosto.

O assédio terá ocorrido a partir do final da década de 1980, em locais onde Domingo (casado desde 1962 com Marta Domingo) ocupava altos cargos de direção, como companhias de ópera.

Mais de 30 outros cantores, dançarinos, músicos de orquestra, membros da equipa de bastidores, professores de voz e ainda um administrador admitiram à AP que testemunharam o comportamento inadequado de Domingo, que perseguia as mulheres mais jovens com impunidade.

Plácido Domingo é um dos mais famosos e poderosos homens no mundo da ópera. É conhecido como um dos melhores tenores mundiais, enche as salas de espetáculo por onde passa e já ganhou vários Grammy.