Uruguai derrota Ilhas Fiji

O Uruguai protagonizou esta quarta-feira aquela que é, para já, a maior surpresa do campeonato do Mundo de râguebi, que está a decorrer no Japão, ao bater na estreia as Ilhas Fiji, por 30-27, em jogo do Grupo D.

Em Kamaishi, o Uruguai, 17.ª do ranking mundial, somou a terceira vitória em Mundiais, depois dos triunfos sobre Espanha (1999) e Geórgia (2003), e deu um passo importante para, pelo menos, assegurar o terceiro lugar do agrupamento e garantir uma vaga no Mundial de 2023, em França.

Com este triunfo sobre a 12.ª da hierarquia, que já havia perdido com a Austrália (39-21), os sul-americanos intrometeram-se com surpresa na luta pelo apuramento, embora o País de Gales (43-13 à Geórgia, na estreia) e os australianos sejam claros favoritos a seguir para os quartos de final.

O campeonato do Mundo segue na quinta-feira com as estreias do Canadá e do Estados Unidos frente a Itália e Inglaterra, respetivamente.