Nelson Oliveira no "top-10" do contrarrelógio no Mundial de ciclismo

O ciclista português Nelson Oliveira foi o oitavo classificado do contrarrelógio do Campeonato do Mundo de ciclismo de estrada, que se realizou esta quarta-feira, num percurso de 54km, entre Northallerton e Harrogate, em Inglaterra.

Nelson Oliveira não conseguiu melhorar os resultados que conseguiu nas últimas edições, quando ficou em quarto lugar, em 2017, e quinto, em 2018.

O grande vencedor da prova foi o australiano Rohan Dennis, que se sagrou bicampeão mundial no contrarrelógio. Dennis superou a concorrência, e ficou a 1,09 minutos de distância para o segundo classificado, o belga Remco Evenepoel. Nelson Oliveira ficou a 2,10 minutos.

A seleção portuguesa conta com 14 atletas na prova, que se disputa entre 22 e 29 de setembro, no condado de Yorkshire.