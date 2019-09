Uma rábula para Rui Rio

O programa de campanha previa uma “talk” (ou uma conversa, como se diz em português), mas na pequena sala do café Aliança foi primeiro anunciado o “momento do dia” pelo “speaker” (é escolher a tradução) do PSD nesta campanha: dois atores, Carla Vasconcelos e Mário Pomba protagonizaram “o caos na saúde em Portugal”, uma rábula à antiga para uma campanha que se quer moderna.

Rui Rio ria. Ao lado, também sorridentes, o cabeça de lista por Faro, Cristóvão Norte, o mandatário pelo Algarve, Macário Correia, o presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, dirigentes locais e outros nomes da lista social-democrata às legislativas.

No fim, depois dos aplausos, o líder do PSD explicou que prometeu fazer uma campanha diferente e que estão a testar novos modelos: “Teremos um outro momento clássico, mas privilegiamos este momento de conversa em vez da gritaria a dizer mal do adversário”.

E acrescentou que este momento teatral sobre o tema do dia, a Saúde - que aponta como o setor com mais problemas ao fim de quatro anos de governação socialista - lhe agradou: “muito alegre e adequado”.

Vamos ver se isso surte efeito, rematou Rui Rio

A 6 de outubro veremos.