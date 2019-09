Rui Rio. "Experiência já basta a minha, precisamos é de pessoas sem tiques, sem manhas"

O cabeça de lista do PSD por Beja não tem quase experiência política, mas Rui Rio não vê nisso uma falha, pelo contrário, até elogia essa circunstância.

Esta quarta-feira, num almoço em Beja, destacou isso mesmo quando se referiu a Henrique Silvestre, engenheiro agrónomo, que Rui Rio dá como exemplo. Para experiência já basta a sua, defende o líder do PSD. O que é preciso são pessoas "sem tiques e sem manhas".

"O Henrique não tem experiência política praticamente nenhuma. É o contrário daquilo que é, hoje em dia, a vida partidária: muita experiência política e de aparelho e nenhuma experiência na vida e poucas provas dadas. Aqui é exatamente o contrário e é assim que deve ser. Experiência já está a minha, chega e sobra, o que nós queremos é exatamente pessoas que venham sem tiques, sem manhas, que não precisam de mim para nada."

Da plateia de empresários e agricultores, Rio ouviu um jovem dizer-lhe que não tinha simpatia pelo presidente do PSD, mas que tem vindo a ganhar simpatia pelo Rio candidato a primeiro-ministro.

"Nem sequer tenho tido, se me permite mais uma vez a sinceridade, uma grande empatia pelo presidente do PSD. Mas estou aqui hoje, e penso que o Gonçalo me terá convidado por isso, porque lhe disse há uns dias que tenho tido grande empatia pelo dr. Rui Rio candidato a primeiro-ministro de Portugal, pelo exemplo e pela impressão que tem causado no povo português, e em mim particularmente, de autenticidade, de serenidade e de seriedade, principalmente, que é aquilo que eu acho que falta hoje em dia aos nossos governantes."

Na resposta, Rui Rio destacou que ele é um e só um, sempre o mesmo, mas que a questão é que há estratégias para "tapar" isso, impedindo os eleitores de o verem como é.

"Quero só dizer-lhe uma coisa: o presidente do partido é o mesmo que é candidato a primeiro-ministro mas acima de tudo não é isso que é importante; é o mesmo que esteve 12 anos na Câmara Municipal do Porto. É exatamente o mesmo. É ligeiramente mais velho, portanto com um bocadinho de nada de mais experiência, mas é exatamente o mesmo. A questão é haver condições para as pessoas verem exatamente de quem se trata e não haver estratégias para tapar, esconder, de tal maneira que produzem nas pessoas o que produziram em si. O seu sentimento corresponde à média e a uma média muito larga, tem um desvio padrão muito apertado, é uma distribuição muito apertada em torno da média. A sua está no padrão absolutamente normal."



Rio é sempre assim, vai ser sempre assim. E foi isso que deixou claro hoje, num almoço de campanha com empresários e agricultores na Vidigueira.