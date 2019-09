Rui Rio aguarda "outra encenação" do PS nos próximos dias

Rui Rio avisa que pode estar aí uma nova encenação do Governo, depois do que fez nas europeias com os professores e no verão com os motoristas de matérias perigosas. O líder do PSD parece adivinhar novidades para os próximos dias de campanha eleitoral.

Rio falava esta terça-feira à noite, em Faro, onde ensaiou um novo modelo de campanha: uma conversa com uma centena de militantes num café - o Aliança - mas antes, uma encenação teatral com um tema: “O Caos na Saúde em Portugal”.

“Ele faz a mesma jogada com os motoristas de matérias perigosas, percebeu-se que estava a montar uma outra encenação e eu penso que, amanhã ou depois, vamos também perceber uma outra encenação onde eles estiveram a preparar uma coisa parecida”, disse o líder do PSD à plateia do Café Aliança.

Rui Rio considera que, agora, “há condições para os portugueses entenderem que o drama que foi montado antes das eleições europeias com os professores foi um golpe de teatro que não correspondia com a realidade”.