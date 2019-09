Rio não acredita em sondagens encomendadas pelos opositores "de dentro e de fora"

O presidente do PSD, Rui Rio, diz que "não vai" em sondagens, mas tem um barómetro próprio: sabe e sente que "o PSD está a subir e que o PS está a descer um bocado".

Não é a primeira vez que o líder social-democrata afirma que as sondagens são manipuladas, mas esta quarta-feira, antes da visita à adega Ribafreixo, na Vidigueira, foi mais longe ao afirmar que nunca acreditou nas sondagens que davam ao PSD 19% das intenções de voto, associando-as a momentos concretos da vida do seu partido.

“Antes do Conselho Nacional do golpe de Estado, em janeiro, surgiu uma sondagem a dizer que tínhamos 19%. Antes do Conselho Nacional das listas de deputados saiu uma sondagem a dizer que tínhamos 19 ou 20%. Nunca isso foi verdade”, garantiu, em tom de desafio.

A sondagem que conta decorre da sua própria experiência, diz Rio, e não as que são "encomendadas". O líder do PSD não diz por quem as encomenda, mas, perante as referências aos críticos da sua direção, foi questionado se seriam os opositores internos. A resposta foi pronta: "De dentro e de fora."

Para os de dentro, sobraram ainda críticas para os que têm aparecido na campanha em iniciativas sem a sua presença, caso de Marques Mendes, na terça-feira, em Leiria: "Chegar à última da hora e aparecerem a dizer que dão um grande apoio, acho que é uma situação hipócrita.”

Questionado sobre a quem se referia, Rio disparou: “Não vou dar nomes nenhuns, como é lógico.”