“Não é preciso ser comunista para votar na CDU”

O secretário-geral do PCP fez uma revisão às medidas implementadas durante a legislatura garantindo que “muitas têm a marca da CDU”, dedicando especial atenção ao fim do pagamento do subsídio de Natal em duodécimos.

“Preparavam-se para, mais cedo do que tarde, eliminarem o subsídio de Natal, essa que foi uma conquista de Abril”, disse Jerónimo, tendo por resposta um forte aplauso dos cerca de 250 apoiantes que marcaram presença naquele que foi o primeiro comício da campanha.

O dia da caravana da CDU foi passado entre as oficinas da EMEF (distrito de Santarém) e o Pinhal de Leiria (distrito de Leiria). Olhando para as estatísticas, António Filipe, cabeça de lista por Santarém, tem a eleição garantida, uma vez que, neste distrito, conseguiram sempre eleger pelo menos um deputado.

No distrito de Leiria, a estatística é bem diferente. Há 34 anos que a CDU não consegue eleger nenhum deputado. Em Leiria a cabeça de lista é Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes.

Apolónia tem sido presença habitual no Parlamento nas legislaturas. Desta vez concorre por Leiria, uma zona do pais da qual se aproximou sobretudo depois dos incêndios de 2017, no Pinhal de Leiria. O caminho para a manutenção no Parlamento não parece ser fácil, mas Heloísa Apolónia mostra confiança. “Tenho sentido grande simpatia pela minha candidatura”, garante.

Por agora, segue a caravana da CDU. Na quarta-feira ruma ao norte do pais, com passagem por Ponte de Lima, Guimarães, Porto e Vila Nova de Gaia.