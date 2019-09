CDS. Um roteiro pelo Interior que deve ser recompensado

Uma visita à unidade da Continental Advanced Antenna em Vila Real serviu, esta quarta-feira, de pretexto a Assunção cristas para defender compensações a quem invista no interior do país.

A unidade, que produz, anualmente, 17 milhões de antenas para várias marcas de automóveis, é "um bom exemplo" do que se pode e deve fazer no interior do país, assim possam as empresas e as pessoas fixar-se na região.

“Nós entendemos que quem vive e trabalha no interior do país deve pagar metade da taxa de IRS, as empresas devem beneficiar de 10 por cento de IRC, para todas as empresas, descontos nas portagens e títulos de transporte”,



Trata-se, pois, de criar um estatuto de beneficio fiscal para o interior, que terá de "ser negociado com Bruxelas”. Cristas, que diz esperar que a comissária europeia Elisa Ferreira ajude a aprovar este estatuto.

Em campanha porTrás-os-Montes, Cristas não deixou de ser confrontada com a atualidade, marcada esta quarta-feira pelas declarações do Presidente da República, reiterando nunca ter sido informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas em Tancos.

“O Governo esteve mal e atuou mal. Não acautelou o furto e, aparentemente, foi conivente ou cúmplice no encobrimento e numa farsa montada para a recuperação do material. As pessoas têm na sua mão a maior arma para mostrarem se convivem bem ou mal com este tipo de situações”, disse a líder centrista.

E a posição expressa pelo Presidente? “Agora é o tempo da Justiça. E o tempo da Justiça tem de funcionar. Se houver acusações a serem deduzidas e julgamentos a terem lugar, pois que eles aconteçam."

“Nós estamos a tratar de eleições legislativas e eu não farei mais comentários sobre este assunto”, rematou, não se pronunciando concretamente sobre o Presidente ou as declarações deste.

Ao final da manhã, Cristas visitou o Museu do Douro, em Peso da Régua, um dos 54 da rede museus Douro. Aproveitando estar na região, Assunção Cristas lembrou o diploma que reinstitucionalizou a Casa do Douro como associação publica de inscrição obrigatória.

“Com uma viragem à esquerda do país, abandonou-se o modelo de livre inscrição e de regulação pelo próprio sector, para um modelo de novo estatizante. Um modelo que é igual ao do Estado Novo”, declarou.

O CDS-PP enviou um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Conbstitucional, em relação ao diploma do Governo sobre a Casa do Douro, por considerar que fere o direito fundamental, que é a liberdade de associação.

A caravana seguiu da região do Vinho do Porto para Miranda do Douro e Viseu.