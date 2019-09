Catarina ouve críticas ao PAN. E explica o que é ser vegetariano

25 set, 2019 - 12:00 • Isabel Pacheco

O quarto dia de campanha oficial do Bloco de Esquerda (BE) começou com uma visita ao Mercado de Benfica, em Lisboa, com Catarina Martins a ouvir críticas ao PAN. No diálogo com quem comprava e com que vendia, a coordenadora do BE teve ainda de explicar o conceito de "vegetariano".