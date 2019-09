Bloquista Fernando Rosas faz as pazes com o PS. “Gostamos da Geringonça"

Fernando Rosas antecipa o funeral da direita nestas eleições. É o preço a pagar, diz o fundador do BE, pela política de cortes que o povo não esquece.

Houve elogios à chamada "Geringonça", o Governo socialista apoiado por BE, PCP e Verdes, e críticas à direita. No fim, pediu-se “repeat” na solução governativa para mais quatro anos.

Em noite de comício do Bloco de Esquerda (BE) em Torres Novas coube a Fernando Rosas colocar a última pedra no assunto da polémica com o PS.

O historiador explica o “aparente mistério”: “a direita traz às costas como um peso, do qual não se pode libertar, aquilo que foi a política antipopular de destruição social e económica do país que durante quatro anos o Governo PSD/CDS carregou contra o povo português e vão pagar por isso nesta eleição”.

E se a direita vai mal, uma nova “Geringonça” poderá ter futuro melhor, até porque, afinal de contas, não há razões para pensar o contrário.

A solução foi bem conseguida e agradou ao BE. “Gostamos da Geringonça. Ela foi um começo de justiça social para quem trabalha. Para nós, é um passado respeitável, um trabalho a continuar e um caminho a prosseguir. Nós gostamos da Geringonça”, insiste.

As divergências e as discussões com o PS são “normais”, garante o histórico do BE que pede o voto no Bloco para evitar a maioria absoluta socialista, a mesma que não deu bom resultado, nem com Cavaco Silva, nem com José Sócrates.

No comício desta noite em Torres Novas, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, defendeu que tudo o que a "solução política mudou no país tem a marca do BE", garantindo que, caso não regresse uma maioria absoluta, o partido está disponível para retomar o debate.

Catarina Martins focou grande parte do seu discurso no Serviço Nacional da Saúde e na escolha que é feita no dia das eleições legislativas sobre esta "pérola da democracia", mas na ponta final assumiu o "orgulho e alegria" do BE pelo sucesso que foram estes quatro anos de solução política.

"Tudo o que esta solução política mudou no país tem a marca do Bloco de Esquerda e orgulhamo-nos disso. Nada se teria feito sem a participação do Bloco e o voto de cada um e de cada uma das suas deputadas", sublinhou.

Sobre o futuro depois das eleições, a líder bloquista deixou apenas uma garantia.

"A partir do dia 6 de outubro, se não regressarmos ao tempo das maiorias absolutas, cá estaremos, retomando o nosso debate, para salvar o Serviço Nacional de Saúde, para combater a precariedade, para melhorar salários, para puxar pelas pensões, para responder à emergência climática", prometeu.