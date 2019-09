Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

H. Raposo

Tancos. "Se vamos acusar alguém, que se apresente provas e factos"

25 set, 2019

Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires analisam o aparecimento do nome de Marcelo Rebelo de Sousa no caso de Tancos e o eventual processo de destituição do Presidente norte-americano.