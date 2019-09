Sporting não tem melhor projeto que o Vitória, diz presidente do Guimarães

O presidente do Vitória de Guimarães comenta o eventual interesse do Sporting no treinador Ivo Vieira e não deixa dúvidas.

Miguel Pinto Lisboa começa por referir que “o Ivo Vieira poderá estar a surpreender os incautos, porque já no ano passado fez uma boa temporada”.

O líder vimaranense acrescenta que “se alguém quiser o Ivo Vieira terá de o convencer que tem um projeto melhor do que o do Vitória”.

“No caso em concreto [do Sporting], não me parece”, terminou.

A conversa com os jornalistas decorreu no final do Benfica – Vitória Guimarães, que terminou sem golos.