Quatro nomes para um lugar

O dono do banco do Sporting, que deverá deixar de ser Leonel Pontes, protagoniza as manchetes dos três jornais desportivos, esta quarta-feira.

"Pontes vai sair", anuncia "A Bola". O treinador interino tem estará no banco com o Rio Ave, para a Taça da Liga, mas tem "destino traçado" e a SAD já procura treinador.

O "Record" apresenta "quatro alvos": Quique Setién, ex-Bétis, e Silas, ex-Belenenses SAD, que estão sem clube; e Abel Ferreira, do PAOK, e Pedro Martins, do Olympiacos.

O jornal "O Jogo" faz manchete com Fábio Silva: "Na lenda do Dragão." O ponta-de-lança de 17 anos pode tornar-se, frente ao Santa Clara, o mais jovem titular de sempre do FC Porto.

Quanto ao Benfica, os três jornais destacam a entrevista de Luís Filipe Vieira à TVI e "A Bola" aponta Zlobin, Tomás Tavares, Nuno Tavares e Caio Lucas ao onze, frente ao Vitória de Guimarães.