Portimonense entra a ganhar na Taça da Liga

O Portimonense derrotou o Gil Vicente por 2-1, em Barcelos, e entrou a vencer no grupo C da Taça da Liga.

Os golos dos algarvios foram apontados por Hackman e Willyan. Já pelos donos da casa descontou Juan Villa.

O Portimonense não ganhava desde 19 de agosto. Por sua vez, o Gil Vicente continua sem vencer desde que derrotou o FC Porto na primeira jornada da I Liga.

O Sporting e o Rio Ave (que se defrontam quinta-feira em Alvalade) são as outras duas equipas do grupo C.