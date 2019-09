Ivo Vieira insatisfeito com o empate na Luz. "Deveríamos ter ganho"

Ivo Vieira acredita que o Vitória de Guimarães merecia ter vencido o jogo no Estádio da Luz, contra o Benfica, que terminou com um empate sem golos, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

"É bem patente a forma como nos apresentamos em qualquer campo. Fizemos um jogo de qualidade, todos trabalharam imenso e sentimos que deveríamos ter ganho, o que não é fácil aqui, contra um clube histórico e que tem historial nesta competição. Dominámos em muitos momentos, tivemos oportunidades de golo. Ficou a sensação que poderíamos ter saído com mais em termos de resultado", disse, à Sport TV.

O técnico diz que pediu aos jogadores para "deixar os receios fora de campo" e asumir a posse de bola: "Com respeito por outras estratégias, eu acho que é assim que vamos crescer".

Ivo Vieira agradeceu os elogios de Bruno Lage, na antevisão da partida, e retribuiu: "É recíproco. O Benfica chegou às mãos do Bruno com menos sete pontos e fez um percurso imaculado. Tem muito mérito no que fez. O Bruno tem uma postura fantástica no futebol, é um exemplo a seguir".