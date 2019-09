Famalicão "de sonho" está no trilho das provas europeias

Porfírio Amorim, antigo jogador e treinador do Famalicão, coloca a equipa sensação da I Liga na rota das competições europeias, após mais uma vitória histórica, desta feita em casa do Sporting. Em declarações a Bola Branca, Porfírio faz as contas aos pontos já amealhados e perspetiva a qualificação para a Liga Europa como objetivo realista.

"O Famalicão já tem um pecúlio muito grande. Se mantiver a estratégia de jogar pela vida nos últimos 28 jogos que faltam, o Famalicão já tem 16 pontos, fazendo 34 dariam 50 pontos, o que é uma classificação de Liga Europa. Estamos nesse trilho e é possível. A equipa tem qualidade, são jovens ambiciosos e estão a acrescentar valor à equipa", começa por dizer.

Como jogador, Amorim representou a formação famalicense entre 1979 e 1983, e 1989 e 1992. Enquanto treinador, arrancou carreira como adjunto, uma temporada depois, em 1993/94, assumiu a posição de técnico principal em 2001/02 e foi coordenador técnico em 2011/12.

Porfírio Amorim destaca a exibição da equipa de João Pedro Sousa em Alvalade, que recuperou de uma desvantagem de 1-0 e conquistou os três pontos.



"Isto é viver um sonho. Está tudo a correr de forma fantástica, a equipa está a ter uma personalidade muito grande. Nunca tive dúvidas em relação à qualidade dos jogadores e conhecimento dos treinadores, mas há um peso histórico que nos poderia puxar para baixo. A equipa deu uma resposta fabulosa contra o Sporting depois de estar em desvantagem. É um Sporting com incertezas e desconfianças, mas o Famalicão teve o discernimento e capacidade no momento certo para aproveitar o que criou", refere.

Depois de 25 anos de hiato do primeiro escalão do futebol português, o Famalicão lidera à sexta jornada, um resultado "histórico": "É uma nova vida na história do Famalicão. Temos de usufruir deste momento. Até já me faltam as palavras para elogiar os jogadores, equipa técnica e dirigentes. Esperava coisas boas, mas estão a superar o que previa inicialmente".