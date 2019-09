Real Madrid sobe à liderança antes do dérbi

O Real Madrid recebeu e venceu o Osasuna, por 2-0, antes do dérbi frente ao Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano.

O Athletic Bilbao, antigo líder, empatou com o Leganés e abriu as portas do topo da tabela ao Real Madrid, que não vacilou perante o Osasuna. Os golos foram apontados por Vinícius Jr, aos 36', e a vantagem foi dilatada por outro jovem prodígio brasileiro: Rodrygo, aos 72 minutos de jogo.

Éder Militão, ex-FC Porto, foi titular nas escolhas de Zinedine Zidane.

Com este resultado, o Real soma 14 pontos e sobe ao primeiro lugar, com mais um do que o Atlético de Madrid, que defronta no próximo domingo, no Wanda Metropolitano.