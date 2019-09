Primeiro Barcelona-Real Madrid da época vai jogar-se ao meio-dia

O primeiro Barcelona-Real Madrid da temporada, no campeonato espanhol, ficou marcado, esta quarta-feira, para o dia 26 de outubro, um sábado, às 12h00, em Camp Nou.

O encontro entre os eternos rivais corresponde à jornada 10, em que o Atlético de Madrid, de João Félix, defrontará o Atlético de Bilbau no mesmo dia, mas às 21h00.

No último "El Clásico", o Barcelona foi ao Santiago Bernabéu vencer por 3-0, para a Taça do Rei. No que toca ao campeonato, o último encontro foi para a segunda volta do campeonato: Barcelona venceu por 5-1.