Itália quer combater racismo no futebol com tecnologia de reconhecimento facial

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) pretende combater o racismo no futebol com a instalação da tecnologia de reconhecimento facial nos estádios.

A FIGC reuniu com o novo ministro do desporto italiano, Vincenzo Spadafora. Segundo o diário "La Repubblica", o racismo nos estádios e restantes recintos desportivos foi o tema principal, com uma solução à vista.

No dia 1 de outubro, será apresentada uma proposta para combater o fenómeno: instalar a tecnologia de reconhecimento facial, o que permitiria identificar os responsáveis por comportamentos racistas com "certeza absoluta" e, desta forma, afastá-los dos estádios de futebol.

Só os clubes que se adaptassem à mudança, do ponto de vista tecnológico, teriam o benefício de uma mão castigadora mais leve, na hora de aplicar sanções. A política e os investidores apoiariam esta medida.

Nas últimas épocas, os episódios de racismo no futebol italiano têm crescido exponencialmente. Balotelli, Lukaku, Koulibaly e Moise Kean foram vítimas de casos que tiveram eco na imprensa internacional.

Em outubro de 2017, os "ultras" da Lazio foram protagonista de um dos incidentes mais graves dos últimos anos, ao espalharem imagens de Anne Frank vestida com a camisola da Roma pelo Estádio Olímpico.