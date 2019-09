FIFA vai limitar comissões a agentes e número de empréstimos

A FIFA vai passar a regular a ação dos empresários de jogadores de futebol, sendo que uma das principais medidas é a limitação do valor das comissões nas transferências.

O Comité de Acionistas de Futebol da FIFA acordou, esta quarta-feira, que os agentes só poderão cobrar comissões a uma das três partes envolvidas no negócio (clube vendedor, jogador ou clube comprador), sendo que será o próprio organismo que tutela o futebol mundial a encarregar-se da transação.

As comissões de agentes passarão a ter teto: 10% da transferência se cobrarem ao clube vendedor e 3% se cobrarem ao clube comprador ou ao jogador. Esta medida entrará em vigor já no próximo verão.

A FIFA passará, também a regular todas as contratações, através do sistema "Clearing House", que assegurará que todas as partes cumprem nos pagamentos, incluindo clubes, agentes e equipas de formação. Aliás, todos os pagamentos passarão por este sistema.

Além disso, a FIFA vai limitar o número de empréstimos dos grandes clubes. A partir da época 2020/21, o máximo será de oito jogadores. No ano seguinte, será de seis. O objetivo é que as equipas deixem de ter mais de 40 jogadores nos seus quadros.