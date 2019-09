Diretor desportivo da Juventus diz que Cristiano Ronaldo devia ter vencido o The Best

O diretor desportivo da Juventus elogia Lionel Messi, mas acredita que Cristiano Ronaldo devia ter sido o vencedor do prémio The Best, atribuído pela FIFA ao melhor jogador da temporada 2018/19.

"Respeitamos muito o Messi, que é um grande jogador, mas pensamos que depois de ganhar o campeonato, a Supertaça de Itália, a Liga das Nações e de fazer uma grande Liga dos Campeões, merecia o prémio", declarou Fabio Paratici, em declarações ao canal de televisão DAZN.

O dirigente da campeã italiana explicou, ainda, porque razão Cristiano Ronaldo falhou o jogo com o Brescia, vencido por 1-2: "Está com um problema no adutor, vamos ver como se sente nos próximos dias."