Coreia do Norte lança jogo de telemóvel com Cristiano Ronaldo

A Coreia do Norte, ou República Popular Democrática da Coreia, lançou um jogo de telemóvel em que o protagonista é Cristiano Ronaldo.

O videojogo, chamado "King of Scoring 2019", permite aos utilizadores aprender e praticar vários truques, selecionando o internacional português, e está a ser "muito popular entre os jovens, estudantes e amantes de futebol", segundo o governo norte-coreano.

"A aplicação de desporto e entretenimento 'King of Scoring' é um produto tecnológico popular, uma vez que mostra os jogadores a cumprir carreiras profissionais em clubes de futebol na Europa, em 2019", lê-se.

Videojogos cada vez mais populares na Coreia do Sul



"King of Scoring 2019" é o último de uma série de jogos para telemóvel lançados na Coreia do Sul, em anos recentes. Muitos têm uma componente educativa, como "Competição de Badminton", "Viagem pela Matemática" ou "Preservar a Saúde", mas outros têm teor bélico. Num deles, os utilizadores podem mandar "bombas de profundidade nuclear" e "mísseis anti-submarino" contra inimigos virtuais.

A popularidade destes jogos, segundo a "BBC", tem sido possibilitada pela proliferação de telemóveis na Coreia do Norte. A procura tem sido tanta que o país asiático já começou a produzir a sua própria linha de telemóveis, com reconhecimento facial e sensor biométrico, embora se suspeite que são apenas aparelhos de marcas chinesas modificados.

Apesar dos avanços tecnológicos, que são regularmente enfatizados pelos canais oficiais do estado norte-coreano, o facto de não haver uma "app store" na internet do país obriga os utilizadores a deslocarem-se a lojas físicas para descarregarem as aplicações que pretendem, de acordo com o portal "NK News".