Bordéus de Paulo Sousa vence sobe aos lugares europeus

O Bordéus, de Paulo Sousa, venceu, esta quarta-feira, por 3-1, em casa do Amiens, na sétima jornada da Ligue 1.

O Amiens começou a vencer, com um golo de Mendonza, aos 2' minutos de jogo, mas o Bordéus virou o resultado ainda antes do intervalo, com um "bis" de Adli, aos 8' e 46' minutos. Na segunda parte, Kalu fechou o resultado final, aos 73'.

Com este resultado, a equipa de Paulo Sousa continua em estado de graça no campeonato, com cinco jogos consecutivos em perder. O Bordéus coma 12 pontos e está a três da liderança, no quinto lugar da tabela.

Outros resultados

Brest 2-2 Lyon

Lille 2-0 Estrasburgo

Montpellier 1-0 Nimes

Nantes 1-0 Rennes

Saint-Étienne 0-1 Metz

Toulouse 0-2 Angers