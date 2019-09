Bayern ameaça tirar jogadores da seleção se Neuer não for titular

O Bayern Munique não aceita que Manuel Neuer perca a titularidade na seleção alemã para Marc-André ter Stegen e até deixa uma ameaça: se isso acontecer, deixará de ceder os seus jogadores à "Mannschaft".

"Nunca aceitaremos que haja uma mudança [na baliza da seleção]. Antes que isso aconteça, deixaremos de ceder jogadores à seleção", declarou o presidente do clube bávaro, Uli Hoeness, ao "Sport Bild".

Ter Stegen tem estado em grande forma no Barcelona, nas duas últimas temporadas. No entanto, quando chega à seleção, fica sempre atrás de Neuer, que, depois das lesões que o afastaram dos relvados durante mais de um ano, tarda em regressar ao nível do passado.

Levem Ter Stegen a uma consulta com Freud



O guarda-redes do Barcelona não tem escondido a sua insatisfação por ser suplente de Neuer. "Deixa-me um pouco louco não ser titular [na seleção], não é nada fácil", chegou a reconhecer Ter Stegen.

Neuer respondeu, dizendo que tais declarações não são "boas para o grupo", e Ter Stegen contra-atacou: "Neuer não está a ser justo."

Para Hoeness, é claro quem é o número um e acredita que o selecionador alemão, Joachim Low, até "já deve ter as orelhas a arder", perante tamanha discussão. O presidente do Bayern aconselha Low a "deitar Ter Stegen num divã", peça de mobiliário associada à psicanálise.

Quem não está preocupado com as ameaças de é o "manager" da seleção alemã, Oliver Bierhoff, que, confrontado pelo "Bild", recordou que "um clube está obrigado pelos estatutos da FIFA a ceder jogadores".