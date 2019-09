Barcelona regressa às vitórias, mas perde Messi por lesão

O Barcelona voltou a vencer, esta terça-feira, depois de dois jogos sem vencer. Os catalães derrotaram o Villarreal, por 2-1, mas tiveram uma má notícia: voltaram a perder Lionel Messi, que se lesionou novamente.

Era o regresso do argentino à titularidade, após recuperar de uma lesão que o afastara do arranque da época. E tudo estava a correr bem: Griezmann abriu o marcador logo aos seis minutos, ao cabecear um canto batido por Messi. Aos 15 minutos, Arthur rematou do meio da rua e assinou um grande golo.

Contudo, mesmo a fechar o intervalo, Santi Cazorla empatou, também com um portentoso remate de meia-distância. Era a premonição para o que aconteceria após o regresso aos balneários.

Messi não voltou ao campo para a segunda parte, tendo sido substituído por Ansu Fati. O hispano-luso-guineense brilhou, mas o Barcelona não. O Villarreal acreditou que podia empatar e tentou de todas as formas e feitios, mas deparou-se com Ter Stegen, que ia salvando um Barcelona em sofrimento.

Ainda assim, o resultado não mais se alterou e, com este resultado, o Barcelona sobe ao quarto lugar, à condição, com 10 pontos, menos um que os líderes, Granada, Atlético de Bilbau e Real Madrid.

Por falar no Granada, a equipa de Rui Silva e Domingos Duarte, recém-promovida à LaLiga, foi empatar, a um golo, ao terreno do Valladolid e arrisca-se a perder a liderança. Os dois portugueses foram titulares.

No outro jogo da noite, o Bétis, com William Carvalho no onze, recebeu e bateu o Levante, que teve Hernâni a titular, por 2-1. Loren Moron marcou os dois golos da equipa andaluz, enquanto Hernâni reduziu.

Feitas as contas, e todas à condição, visto que estes jogos abriram a sexta jornada, o Bétis é nono classificado, com oito pontos. O Levante é 11.º, com sete pontos. E o Valladolid é 13.º, com cinco.